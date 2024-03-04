Bayraktar TB2 Avrupa semalarında! Haluk Bayraktar paylaştı: Tarihi bir gün

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medya üzerinden Bayraktar TB2 SİHA teslimatlarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Haluk Bayraktar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bugün tarihi bir gün...

Arnavutluk'taki ilk NATO Taktik Hava Üssü açıldı. Kuçova Hava Üssü'nün açılışı, Balkanlar ve Avrupa'nın güvenliği için yeni bir dönemin başlangıcı.

'İLK KEZ NATO STANDARTLARINDA BİR HAVA ARACI KATILDI'

Bu törenle birlikte Bayraktar TB2 SİHA'lar Arnavutluk Ordusu'nun envanterine girdi. Böylece Arnavutluk Ordusu envanterine ilk kez NATO standartlarında bir hava aracı katılmış oldu.

'İLK UÇUŞ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ'

Saygıdeğer Başbakan Edi Rama'nın vizyoner liderliği ve değerli Savunma Bakanı Niko Peleshi'nin güçlü işbirliği ile Bayraktar TB2'ler bugün Arnavutluk semalarında ilk uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi.

Bayraktar TB2 SİHA'larımızın bu stratejik noktada görev alması, Arnavutluk'un ve kardeş Balkan coğrafyasının güvenliğine katkımızın önemli bir göstergesi.

Baykar olarak yenilikçi teknolojilerimizle, bölgesel ve küresel güvenliğe katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

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34 ÜLKENİN SEMALARINI TÜRK İHA VE SİHA'SI KORUYOR

Öte yandan AK Parti'nin Adana mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayinde "Böyle gelmiş, böyle gider" diyenlerden olmadıklarını, kolay yerine zor ama Türkiye açısından en hayırlı olanı seçtiklerini belirterek, şunları dile getirmişti:

"Tabanca, tüfek dahil güvenlik güçlerimizin kullandığı silahları kendimiz üretmeye başladık. İnsansız hava araçları gibi yeni gelişen teknolojilere büyük yatırımlar yaptık. Bu alanda çalışan firmalarımızı teşvik ettik. İşte bugün 2005'lerde, 2010'larda toprağa diktiğimiz fidanların, Allah'a binlerce kez hamdolsun, meyvelerini topluyoruz. Yıllar önce başlattığımız projeler bugün hepimizin iftihar vesilesi olan uçaklara, tanklara, gemilere, füzelere, roketlere dönüşüyor. Türkiye savunma sanayisi alanında adeta bir destan yazıyor. Dünyanın ilk SİHA gemisi Anadolu'yu geçen sene hizmete aldık. Kendi tasarımımız, milli denizaltımızı inşa etme aşamasındayız. İHA ve SİHA alanında zaten dünyada ilk üç ülkeden biriyiz. Bugün 34 farklı ülkenin semalarını Türk, İHA ve SİHA'ları koruyor. Geçtiğimiz günlerde milli muharip uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Böylece 5. nesil uçak üretebilen dünyadaki 4 ülkeden biri olduk. Bu gurur 85 milyon olarak hepimizindir. Milletçe inandık, çalıştık, yılmadık ve hamdolsun başardık."

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