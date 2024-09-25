Bayraktar Kızılelma’nın ilk testi başarılı

Milli ve özün olarak geliştirilen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak Bayraktar Kızılelma önemli bir aşama daha geçti. Bayraktar Kızılelma’nın üretim prototipi olan TC-ÖZB3 kuyruk numaralı üçüncü prototipi ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Üretim prototopi olan Bayraktar Kızılelma PT-3, Tekirdağ Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne Temmuz ayında intikal ettirildi. Bayraktar Kızılelma PT-3 burada önce emniyet bağlarıyla motor çalıştırma testini geçti. İlk uçuşa yaklaşılırken otomatik taksi testleri, koşu testleri ile teker kesme testlerini de başarıyla tamamladı.

''TESTLERİMİZ DEVAM EDECEK''

Çorlu’da sabah saatlerinde gerçekleştirilen Bayraktar Kızılelma PT-3 ilk uçuş testini, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yönetti. Test sırasında sistem tanımlama faaliyetleri de başarıyla tamamlandı. Başarılı geçen test sonrası açıklama yapan Selçuk Bayraktar, "25 Eylül 2024 Bayraktar Kızılelma prototip 3. Üretim prototipi bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Kısa bir test uçuşu oldu. Bundan sonra testlerimiz devam edecek. Vatanımıza milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

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''EN ZORLU GÖREVLERİ İCRA EDEBİLECEK''

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın geliştirme faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda ilk prototiplerden elde edilen tecrübeler sayesinde üretim prototipinde önemli değişikliklere gidildi. Yapısal iyileştirmelerin yanı sıra aviyonik mimarisinde geliştirmeler yapıldı. Entegrasyonu başarıyla tamamlanan art yakıcılı motor alternatifiyle uçuş gerçekleştirildi. Güçlü yeni motoruyla ses hızına yaklaşacak Bayraktar Kızılelma, aerodinamik iyileştirmeler sayesinde yüksek hızlarda çok daha iyi manevra yapabilecek. Sahip olduğu AESA radarıyla kazandığı yüksek durumsal farkındalık sayesinde en zorlu görevleri icra edebilecek.