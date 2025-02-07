GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBayraktar Kalkan DİHA sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı
HaberlerGündem Haberleri Bayraktar Kalkan DİHA sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı

Bayraktar Kalkan DİHA sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı

07.02.2025 - 18:27Güncellenme Tarihi:
Bayraktar Kalkan DİHA sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı

Türkiye'nin yerli ve milli İHA, SİHA, DİHA'larının öncü üreticisi Baykar, Kalkan DİHA'nın yeni testinin de başarıyla geçtiğini resmi sosyal medyasından duyurdu. Sistem Tanımlama Testi de tamam!

Dünyanın sayılı İHA, SİHA ve DİHA üreticisi olan Baykar, Kalkan DİHA'nın yeni testini tamamladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kalkan DİHA'nın Sistem Tanımlama Testi'nin başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

BAYRAKTAR KALKAN NEDİR?

Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfında bir hava aracıdır. Araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabilmektedir. Bayraktar KALKAN DİHA, elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçecek, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif halde bulunacaktır. İniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı opsiyon bulunmaktadır. Hava aracı, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine sahiptir.

Haberin Devamı

    Güncel Haberler

    Lapa lapa kar yağışı ve sağanak uyarısı geldi! Meteoroloji İstanbul ve birçok il için tarih verdi
    #Gündem

    Lapa lapa kar yağışı ve sağanak uyarısı geldi! Meteoroloji İstanbul ve birçok il için tarih verdi

    Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha
    #Gündem

    Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha

    Bayraktar Kalkan DİHA sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı
    #Gündem

    Bayraktar Kalkan DİHA sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı