TÃ¼rkiyeâ€™nin milli SÄ°HAâ€™larÄ±nÄ± Ã¶zgÃ¼n olarak geliÅŸtiren Baykar, 6 Åžubat 2023 KahramanmaraÅŸ merkezli depremin ardÄ±ndan baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± yardÄ±m seferberliÄŸi kapsamÄ±nda depremzede vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z iÃ§in toplam 5 milyar liralÄ±k (140 milyon dolar) yardÄ±m ve baÄŸÄ±ÅŸ desteÄŸi saÄŸladÄ±. Afetin ilk gÃ¼nÃ¼nden itibaren sahada aktif rol alan Baykar, hem acil insani yardÄ±mlara hem de kalÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mlere odaklandÄ±.

ÃœÃ‡ ÅžEHÄ°RDE 1012 KALICI KONUTÂ

Baykar depremzedelerin barÄ±nma ve temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± amacÄ±yla farklÄ± alanlarda yardÄ±mlar gerÃ§ekleÅŸtirdi. Depremzede vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n barÄ±nma ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± amacÄ±yla Baykar tarafÄ±ndan AdÄ±yaman, Hatay ve KahramanmaraÅŸâ€™ta toplam 1012 kalÄ±cÄ± konut inÅŸa edildi. AdÄ±yamanâ€™da 352, Hatayâ€™da 352 ve KahramanmaraÅŸâ€™ta 308 konutun inÅŸaatÄ±na 3.4 milyar lira harcandÄ±. DÃ¶rt bir koldan Ã§alÄ±ÅŸarak en hÄ±zlÄ± ÅŸekilde tamamlanan projede AÄŸustos 2024 itibarÄ±yla konutlarÄ±n teslim sÃ¼reci baÅŸlatÄ±ldÄ±. Hak sahipleri devletin ilgili kurumlarÄ±nÄ±n koordinasyonunda yapÄ±lan kura Ã§ekimiyle evlerine kavuÅŸuyor.Â

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NAKDÄ° VE AYNÄ° YARDIMLARÂ

Baykar konut projesinin yanÄ±nda AFAD koordinasyonunda depremzedelere destek saÄŸlamak amacÄ±yla 1.1 milyar liralÄ±k nakdi baÄŸÄ±ÅŸ da gerÃ§ekleÅŸtirdi. Bu yardÄ±m ile bÃ¶lgedeki acil ihtiyaÃ§larÄ±n hÄ±zlÄ±ca karÅŸÄ±lanmasÄ±na katkÄ±da bulunuldu. Nakdi yardÄ±mÄ±n yanÄ± sÄ±ra depremzede vatandaÅŸlarÄ±n temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak amacÄ±yla 210 milyon TLâ€™lik ayni yardÄ±m yapÄ±ldÄ±. Bu kapsamda bÃ¶lgeye gÃ¶nderilen tÄ±rlarla gÄ±da ve hijyen malzemeleri, giyim ve Ã§adÄ±r desteÄŸi, elektronik ve medikal ekipmanlar, jeneratÃ¶rler gibi kritik malzemeler ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.Â

BAYKAR KONTEYNER KENT

Depremin ardÄ±ndan hÄ±zla harekete geÃ§en Baykar ekibi 180 milyon liralÄ±k harcamayla KahramanmaraÅŸâ€™ta 520 yaÅŸam konteyneri kurarak 2000 kiÅŸilik bir geÃ§ici barÄ±nma alanÄ± oluÅŸturdu. Baykar Konteyner Kent, bÃ¶lgedeki barÄ±nma ihtiyacÄ±nÄ± hÄ±zla karÅŸÄ±lamak adÄ±na aÅŸevinden eÄŸitim tesisine kadar tÃ¼m sosyal donatÄ± alanlarÄ±yla birlikte hayata geÃ§irildi.

2.5 MÄ°LYON KÄ°ÅžÄ°LÄ°K SICAK YEMEK

Baykar ekipleri tarafÄ±ndan KahramanmaraÅŸ ve Hatayâ€™da kurulan 4 aÅŸeviyle depremzedelere her gÃ¼n 3 Ã¶ÄŸÃ¼n sÄ±cak yemek hizmeti sunuldu. AÅŸevleri iÃ§in 110 milyon liralÄ±k kaynak kullanÄ±lÄ±rken, yardÄ±m faaliyeti kapsamÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 2.5 milyon kiÅŸilik yemek daÄŸÄ±tÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â

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GÃ–NÃœLLÃœLER SAHADAÂ

Baykar personeli de deprem bÃ¶lgesinde gÃ¶nÃ¼llÃ¼ faaliyetlere katÄ±larak afetzedelerin yanÄ±nda yer aldÄ±. 150â€™den fazla Baykar gÃ¶nÃ¼llÃ¼sÃ¼, 18 ekip halinde sahada aktif olarak gÃ¶rev yaptÄ±. Baykar personeli ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼leri deprem sonrasÄ± KÄ±zÄ±layâ€™a kan baÄŸÄ±ÅŸÄ± yaparak yaralÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n da tedavi sÃ¼reÃ§lerine destek oldu. Baykar YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± SelÃ§uk Bayraktarâ€™Ä±n MÃ¼tevelli Heyeti BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye Teknoloji TakÄ±mÄ± (T3) VakfÄ± ve CansaÄŸlÄ±ÄŸÄ± VakfÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼leri de bÃ¶lgede destek Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼.Â

120 BÄ°N Ã‡OCUÄžA EÄžÄ°TÄ°MÂ

Depremden etkilenen Ã§ocuklarÄ±n eÄŸitim sÃ¼reÃ§lerine destek olmak amacÄ±yla, T3 VakfÄ± tarafÄ±ndan bÃ¶lgede bilim ve teknoloji atÃ¶lyeleri kuruldu. Bu kapsamda AdÄ±yaman, Hatay, Gaziantep ve Malatyaâ€™da toplam 13 noktada atÃ¶lyeler oluÅŸturuldu. 1000 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ eÄŸitmen ile 120.000â€™den fazla Ã§ocuÄŸa bilim ve teknoloji eÄŸitimleri verildi.

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AFETZEDELERE PSÄ°KOSOSYAL DESTEKÂ

CansaÄŸlÄ±ÄŸÄ± VakfÄ± uzmanlarÄ± ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼leriyle depremzedelerin fiziksel ve ruhsal saÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± desteklemek iÃ§in Ã§eÅŸitli Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼. Bu kapsamda fiziksel rehabilitasyon hizmetleri sunuldu, psikososyal destek programlarÄ± geliÅŸtirildi ve afetzedelerin ihtiyaÃ§larÄ±na yÃ¶nelik birebir danÄ±ÅŸmanlÄ±k saÄŸlandÄ±.