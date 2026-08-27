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Bayburt’ta yapımına başlandı! Hem pazar yeri hem kapalı otopark olacak

27.08.2026 - 10:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bayburt’ta yapımına başlandı! Hem pazar yeri hem kapalı otopark olacak

Bayburt Demirözü’nde yükselen yeni tesis, ilçenin pazar ve otopark ihtiyacına aynı anda çözüm getirecek. Çelik konstrüksiyon olarak inşa edilen alan, yıl sonunda hizmete açıldığında haftanın büyük bölümünde kapalı otopark, 1 günü ise pazar alanı olarak kullanılacak.

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Bayburt'un Demirözü ilçesinde yapımına başlanan kapalı pazar yerinin yıl sonuna kadar tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor. Tesis, haftanın 6 günü kapalı otopark, bir günü ise pazar alanı olarak kullanılacak.

Toplam yaklaşık bin 404 metrekare inşaat alanına sahip olacak tesis, 54,68 metre uzunluğunda ve 25,68 metre genişliğinde inşa edilecek. Tamamı çelik konstrüksiyondan yapılacak pazar yerinin çatı ve cepheleri sandviç panel kaplama olacak.

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Kapalı pazar yerinde araçlı pazar düzeninde yaklaşık 40 araçlık satış kapasitesi bulunacak. Araçsız tezgâh düzeninde ise daha yüksek kapasitede hizmet verilecek. Tesiste ayrıca tuvalet, mescit, ofis ve çay ocağı da yer alacak.

Tesis, pazar alanı ve kapalı otoparkın yanı sıra kış etkinliklerinin de gerçekleştirilebileceği çok amaçlı bir alan olarak kullanılacak.

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