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Batman'da sel felaketi: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Batman'da Seyitler Mahallesi'ndeki evinin önünden sel sularına kapılarak kaybolan 3'ncü çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı.

20.11.2023 - 11:33 |
Batman'da sel felaketi: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Batman’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur sonrası meydana gelen selde 7 kişilik aile sele kapıldı. Batman'da etkili olan yağış nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı Seyitler Mahallesi 3062’nci Sokak'ta Lalihan Güner (54), yanındaki 5 çocuk ile evinin önündeyken suya kapılarak sürüklendi.

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Çocuklardan 2’si bir yakını tarafından kurtarılırken, 3 çocuk akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbarla bölgeye sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aramalarda Lalihan Güner’in cansız bedeni bulundu. Cenaze, otopsi için hastane morguna konuldu. Arama çalışmalarında, 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

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