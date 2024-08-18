Batman'da organik kara kovan balında hasat zamanı! Kilosu 3 bin TL

Organik bal üretimi ile adından söz ettiren Sason ilçesindeki arı besicileri, bu yıl yağışların mevsim normallerinde geçmesi nedeniyle çiçek türünün fazla olduğu 3 bin rakım yükseklikteki Mereto Dağı'nda beslediği arılarının bal yapımını tamamlamasıyla bal hasadına başladı.

Sason'da babadan kalan mesleği kendisinin de 40 yıldır sürdürdüğünü belirten kara kovan arı besicilerinden Cuma Barın, ürettikleri balı özelikle hastalara şifa olsun diye binbir zahmetle yerleşim yerlerinden uzakta üretim yaptıklarını ve iyi bir verim beklediklerini söyledi. Barın, "40 yıla aşkın kara kovan arı besiciliği yapıyorum. Mesleği dedemden, babamdan devraldım. İlkbaharda arılarımızı 3 bin rakımlı Mereto Dağı ve Zoveser Dağlarına götürerek binbir çeşit çiçek türünden doğal ortamda doğal beslenmelerini sağlıyoruz. Ürettiğimiz balın tamamen doğal olması için sürekli arılarımızı dağlara çıkartarak beslenmelerini sağlıyoruz. Bal hasadının bir doğru zamanı vardır. Doğru zamanda hasat edilmeyen bal kalitesi düşük olur. Bir tencere eti ateşe koyarsanız pişmeden alırsanız yiyemezsiniz. Bal da öyledir. Balı zamanında hasat ederseniz kalitesi düşük olur. Bal kırmızı rengini alarak pişer ve hasat edilir. Biz bu balı özelikle hasta müşterilerimize gönderiyoruz. Organik üretim yaptığımız için hastalara şifalıdır. Biz arılarımızı Mereto ve Zoveser dağları eteklerinde bulunan köylerde çıkarıyor ve orada bulunan binbir çeşit çiçek türünden beslenmelerini sağlıyoruz. Bu yıl balın kilogram fiyatını bin ile 3 bin lira arasında satışa sunuyoruz. Başta İstanbul olmak üzere ülkemizin her iline gönderiyoruz. Yurt dışından da talep geliyor. İstanbul'a götürdüğümüz balı yurt dışına da gönderiyoruz" dedi.

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Besicilerden Ferhat Barın da, "2024’ün bal hasadına başladık. Organik bal üretimini Mereto ve Zoveser dağ eteklerinden elde ediyoruz. Organik olan balımız hastalara şifadır" dedi.

Ağustos ayı ile birlikte bal hasadına başlayan Sason ilçesindeki arı besicileri, elde ettikleri organik balın kilosunu bin ile 3 bin lira arsında satışa sunuyor.

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