Batman'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 5 Ocak 2026 Pazartesi Batman'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Gercüş Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda; ilçe genelindeki tüm köy okullarında, kırsal bölgelerden merkeze gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretime 5 Ocak'ta ara verildiği duyuruldu.