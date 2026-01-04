GAZETE VATAN ANA SAYFA
Batman'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 5 Ocak 2026 Pazartesi Batman'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
04.01.2026 - 21:33

Kaynak: HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Batman'da kar yağışı etkili oluyor. Batman'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Gercüş Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda; ilçe genelindeki tüm köy okullarında, kırsal bölgelerden merkeze gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretime 5 Ocak'ta ara verildiği duyuruldu.

