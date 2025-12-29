Batman'da okullar tatil mi? Bugün kar tatili var mı? 29 Aralık Pazartesi Batman kar tatili haberleri

Haberin Devamı

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Sason Kaymakamı Furkan Başar, olumsuz hava şartlarının oluşturabileceği muhtemel risklere karşı tedbir amacıyla ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 29 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildiğini duyurdu.

Kaymakam Başar, alınan karar kapsamında kamuda görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağını belirtti.

Yetkililer, vatandaşların hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

AYRANCI GEÇİDİ ULAŞIMA KAPANDI

Batman’ın Gercüş ilçesinde bulunan Ayrancı rampası yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşıma kapandı.

Gercüş ilçesinde etkili olan tipi ve kar yağışı nedeniyle Ayrancı geçidi ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı. Ekipler yolun açılması için yoğun mesai harcıyor.