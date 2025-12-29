GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBatman'da okullar tatil mi? Bugün kar tatili var mı? 29 Aralık Pazartesi Batman kar tatili haberleri
HaberlerGündem Haberleri Batman'da okullar tatil mi? Bugün kar tatili var mı? 29 Aralık Pazartesi Batman kar tatili haberleri

Batman'da okullar tatil mi? Bugün kar tatili var mı? 29 Aralık Pazartesi Batman kar tatili haberleri

29.12.2025 - 11:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Batman'da okullar tatil mi? Bugün kar tatili var mı? 29 Aralık Pazartesi Batman kar tatili haberleri

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışının ardından gözler okullardan gelecek tatil açıklamasına çevrildi. Birçok ilde dün başlayan yoğun kar yağışlarının ardından valiliklerden kar tatili açıklamaları art arda geliyor. Peki hangi illerde eğitime kar arası verildi? Batman'da okullar tatil edildi? Açıklama geldi. İşte kar tatili ile ilgili detaylar...

Haberin Devamı

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Sason Kaymakamı Furkan Başar, olumsuz hava şartlarının oluşturabileceği muhtemel risklere karşı tedbir amacıyla ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 29 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildiğini duyurdu.

Batmanda okullar tatil mi Bugün kar tatili var mı 29 Aralık Pazartesi Batman kar tatili haberleri

Kaymakam Başar, alınan karar kapsamında kamuda görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağını belirtti.

Yetkililer, vatandaşların hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Batmanda okullar tatil mi Bugün kar tatili var mı 29 Aralık Pazartesi Batman kar tatili haberleri

AYRANCI GEÇİDİ ULAŞIMA KAPANDI

Batman’ın Gercüş ilçesinde bulunan Ayrancı rampası yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşıma kapandı.

Gercüş ilçesinde etkili olan tipi ve kar yağışı nedeniyle Ayrancı geçidi ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı. Ekipler yolun açılması için yoğun mesai harcıyor.

İLGİLİ HABER

Diyarbakır’da okullar tatil mi, 29 Aralık kar tatili var mı? Diyarbakır Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması geldi
Diyarbakır’da okullar tatil mi, 29 Aralık kar tatili var mı? Diyarbakır Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması geldi

Güncel Haberler

İzmirliler dikkat! 13 ilçeyi ilgilendiriyor: Yılbaşı gecesi ara verilecek
#Gündem

İzmirliler dikkat! 13 ilçeyi ilgilendiriyor: Yılbaşı gecesi ara verilecek

KYK 2026 Bursu Ne Kadar Olacak? 2026 KYK Bursu Ne Kadar, Zam Gelecek mi?
#Gündem

KYK 2026 Bursu Ne Kadar Olacak? 2026 KYK Bursu Ne Kadar, Zam Gelecek mi?

Yılbaşı öncesi talep patladı! Kilosu 500 liradan satılıyor: Kapış kapış gidiyor
#Gündem

Yılbaşı öncesi talep patladı! Kilosu 500 liradan satılıyor: Kapış kapış gidiyor