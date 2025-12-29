Diyarbakır’da okullar tatil mi, 29 Aralık kar tatili var mı? Diyarbakır Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması geldi

Haberin Devamı

Diyarbakır’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde hayat olumsuz etkilendi. Sabah saatlerinde aniden bastıran yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok trafik kazası meydana gelirken, sürücüler araçlarını bırakıp toplu taşımayı tercih etti.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ’NDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

Diyarbakır Valiliği’nden gelen son dakika açıklamasına göre, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Diyarbakır’da öğleden sonra tüm okullar tatil edildi. Öğrenciler ve veliler, Diyarbakır kar tatili haberini merak ederken, valiliğin duyurusu ile eğitim kurumları geçici olarak kapatıldı.

DİYARBAKIR OKUL TATİL Mİ?

Kentte yaşayan vatandaşlar, “Diyarbakır kar tatili var mı?” sorusuna yanıt bulmuş oldu. Diyarbakır okul tatil mi? sorusu, valiliğin açıklamasıyla netlik kazandı.

ULAŞIMDA AKSAKLIKLARA DİKKAT

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma da zaman zaman aksaklıkların yaşandığı kentte, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Diyarbakır kar tatili haberini ve valiliğin son dakika açıklamalarını resmi kaynaklardan takip etmek önem taşıyor.

5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde kar yağışı nedeniyle beton mikserinin de aralarında olduğu 5 aracın karıştığı kazada maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Silvan Bulvarı'nda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bir beton mikseri, 2 hafif ticari araç ve 2 otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çapıştı. Kazada, yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Haberin Devamı

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.