Batman’da elektrik direğinden kopan kabloya temas edince akıma kapıldı

Olay, öğle saatlerinde Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; kaldırımda arkadaşıyla yürüyen A.Y.S., elektrik direğinin yanından geçtiği sırada henüz bilinmeyen nedenle direkten koparak yola sarkan kabloya temas etti. Akıma kapılan çocuk yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan A.Y.S., ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.