Batman'da 95 yaşındaki kadın AVM'de yürüyen merdivenden düşüp hayatını kaybetti!

Olay, dün öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi.

YÜRÜYEN MERDİVENDE DENGESİNİ KAYBETTİ!

Alışverişe giden Cevriye Kayahan (95), yürüyen merdivenlerde dengesini kaybedince düşüp, yuvarlandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde Kayahan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kayahan'ın cansız bedeni otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Aydın'a gönderildi.