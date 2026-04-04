Batman'da 12 yaşındaki Miran ahıra girdi, sonrası korkunç

04.04.2026 - 14:50

Kaynak: Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)

Batman'da girdiği ahırda elektrik akımına kapılan Miran Tutar (12), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkeze bağlı Oymataş köyü Ünlüce mezrasında meydana geldi. Evlerinin yanındaki ahıra giren Miran Tutar, temas ettiği prizde elektrik akımına kapıldı.

Yaralanan Tutar, yakınları tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbinin durduğu belirlenen Miran Tutar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Miran Tutar’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

