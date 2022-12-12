Bathonea Antik Kenti gün yüzüne çıkıyor

Kazı çalışmalarına destek veren Mercedes-Benz Türk’ün İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, verilen destek için şunları söyledi: “Ülkemizin geleceğini şekillendiren, zengin mirasını koruyan ve gelecek kuşaklara aktararak ortak zenginliklerimizi çoğaltan paydaşlarımızla yan yana yürümek bizi çok mutlu ediyor. Mercedes-Benz Türk olarak kültürel mirasımızın ortaya çıkarılması ve korunmasına yönelik attığımız adımlar bugünden çok öncesine dayanıyor. Binlerce yıl boyunca medeniyetlerin buluşma noktalarından biri olan ve bugün UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Truva Antik Kenti’ndeki arkeolojik kazılar, verdiğimiz destek ile 50 yıllık bir aradan sonra 1988’de yeniden başlamıştı. Kazılara olan desteğimizi 1988’den 2003 yılına kadar 15 yıl boyunca sürdürdük. Bathonea Antik Kenti ise İstanbul’un binlerce yıllık geçmişine ışık tutacak bir dünya mirası. Eşsiz konumuyla birçok medeniyete ev sahipliği yapan şehrimiz, yer üstünde gördüklerimizin ötesinde yer altında da keşfedilmeyi bekleyen zengin bir mirasa sahip. Bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına destek olduğumuz için heyecan duyuyoruz.”

Bathonea Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şengül Aydıngün ise, "Arkeolojik kazılar, gelişen tüm teknolojilere karşın endüstriyel boyuta geçmemiş bir bilgi üretim sürecine sahiptir. Kısacası, ana üretim parametresi makinalar değil insandır. Ne kadar kalifiye ve ne kadar çok insan üretime katılabilirse alınacak sonuçlar da o oranda büyük ve göz alıcı olmaktadır. Mercedes-Benz Türk sayesinde bu yıl çok şanslıydık. Bize bu şansı sağlayan ve bugünlere ulaşmamıza imkân tanıyan Mercedes-Benz Türk ailesine teşekkürlerimizi sunuyor ve bu güzel beraberliğin uzun yıllar devamını diliyoruz" dedi.

İSTANBUL’UN TARİHİNE DAİR YENİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKIYOR

İstanbul’un bilinmeyen pek çok önemli yapısı ile aydınlanmayı bekleyen konuların gün ışığına çıkarıldığı Bathonea Antik Kenti kazılarında bulunan erken Hitit izleri, çalışmalardaki en büyük Keşif olarak nitelendiriliyor.

Kazılardaki bu keşifle Avrupa kıtasında ilk kez Hitit izlerine rastlandı.