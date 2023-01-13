'Bataklık' davası sanıklarının mal varlığındaki tedbirin kaldırılması talebine ret

Ankara'da, 30 Haziran 2020'de başlatılan operasyonla 9 ülkede faaliyet gösterdikleri ve örgüt liderleri oldukları iddia edilen Nejat Daş ile Çetin Gören ile birlikte 113 kişi gözaltına alındı. Örgüt liderlerinin de aralarında bulunduğu 24 kişi, mahkemece tutuklandı. Soruşturma sonunda Daş ve Gören hakkında 'zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçundan 450'şer yıldan 1470'er yıla kadar, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan' ise 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen sanıklar Cemal Deniz Şahan, Perry James Young, Handan Kaymaz, Halil Arslantaş ve Uğur Bülent Göçer'in de aynı suçlardan; diğer sanıkların ise 'örgüte üye olma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlarından 8'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki celselerinde tutuklu sanıkların tamamı, savunmaları sonrası adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest kaldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Davanın bugünkü duruşmasına sanıklardan bazıları ile sanık avukatları katıldı. Mahkeme başkanı Hasan Şatır, dosyaya giren evrakı okuduktan sonra sanık avukatlarına söz verdi. Nejat Daş, Çetin Gören ve örgüt yöneticisi olmakla suçlanan diğer sanıkların avukatları, suçtan elde edildiği gerekçesiyle müvekkillerinin mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep etti. Sanık avukatlarından bazıları da müvekkillerinin duruşmalardan vareste tutulmasını istedi.

Taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, örgüt lideri ve yöneticisi olmakla suçlanan sanıkların yurt dışı adli kontrol hükümleri ile mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.