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Başörtüsü için anayasa çalışması! 24. ve 41. madde çalışması tamamlandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "24. ve 41. madde üzerindeki çalışmalarımız tamamlandı, sunulacak aşamaya geldi, Cumhurbaşkanımız 'sunun' derse bugün MKYK'da sunarız" ifadelerini kullandı.

17.10.2022 - 14:41 |
Başörtüsü için anayasa çalışması! 24. ve 41. madde çalışması tamamlandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Muhterem İnce'nin yemin etmesi için düzenlenen törenden ayrılırken, gazetecilerin "yeni anayasa çalışmalarına" ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Bozdağ, Anayasa'nın 24. ve 41. maddeleriyle ilgili çalışmaları tamamladıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istemesi halinde sunum yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Anayasanın 24. maddesi "din ve vicdan hürriyetini", 41. maddesi ise "ailenin korunmasını ve çocuk haklarını" düzenliyor.

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