Ankara'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Kahramanmaraş için beklediği sağanak ve dolu yağışı akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Şehir merkezinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda su taşkınları meydana geldi.

Kısa sürede etkisini gösteren yağışlar sonrasında bazı yollar polis ekipleri tarafından kapatılırken, tıkanan yollar sonrasında trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Ayrıca yağışlara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise yol üzerinde bulunan kapalı alanlarda ve konteynerlerde kendilerini korumaya çalıştı.

Başkentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Yollarda yaşanan su baskınları nedeniyle şehrin bazı yerlerinde trafikte aksamalar yaşanıyor. Bazı noktalarda araçların yarım metreyi aşan yağmur suyundan dolayı ilerleyemedikleri görüldü. Yağış sadece trafiği değil bazı iş yerleri ve otoparkları etkiledi. Su basmalarına karşı vatandaşlar kendi imkanları ile tahliye çalışmaları yapıyor.

Elazığ'da akşamüstü etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak yağmur sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı caddelerde ise su baskını meydana geldi. Caddelerde suların yükselmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yağışların, Elazığ merkez, Ağın, Baskil, Sivrice ve Keban’da kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.