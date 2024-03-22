(Başkent Millet Bahçesi adres) Ankara Millet Bahçesi hangi semtte, Ankara Millet Bahçesi nerede, metro ile nasıl gidilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın (23 Mart Cumartesi) partisince Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Büyük Ankara mitingine katılarak konuşma yapacak. Peki, Ankara Millet Bahçesi nerede, hangi semtte?

ANKARA MİLLET BAHÇESİ HANGİ SEMTE, NEREDE?

AKM Millet Bahçesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alıyor. Başkentlilerin ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer aldığı millet bahçesinin 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan oluşuyor.

ANKARA MİLLET BAHÇESİ’NE NASIL GİDİLİR?

Ankara Millet Bahçesi’ne toplu taşıma ile gitmek isteyenler metro veya otobüsü tercih edebilir. Metro ile Akköprü veya AKM duraklarında inerek Millet Bahçesi’ne ulaşabilirsiniz. Otobüs ile gideceğiniz zaman ise İstanbul Yolu üzerinden geçen otobüsleri tercih etmeniz gerekir. Bu otobüslere bindiğiniz zaman Ankara alışveriş merkezleri dendi mi ilk akla gelen AVM'lerden olan Ankamall’de veya AKM’de inerek Millet Bahçesi’nin size en yakın kapısından giriş yapabilirsiniz. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin önünden geçen otobüslerle de Millet Bahçesi’ne gidilebilir.

Haberin Devamı