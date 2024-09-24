Başkan Tetik'ten girişimci kadınlara tam destek! Seminer başladı

Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile GEKA tarafından düzenlenen ve 4 gün boyunca devam edecek olan ‘Nazilli'nin Kadın Girişimcileri E-Ticaret Öğreniyor' eğitim semineri yoğun bir katılımla başladı. Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerin açılışını Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik gerçekleştirdi. Eğitmen Petek Üzülmez tarafından verilen seminerde; temel finansal kavramlar ve para yönetimi, borç yönetimi ve kredi kullanımı, yatırım araçları ve temel yatırım stratejileri, emeklilik planlaması ve sigorta, girişimci finansman seçenekleri ve kaynakları, e-ticaret, ürün yönetimi ve stok kontrolü, dijital pazarlama temelleri ve sosyal medya entegrasyonu, markalaşma, müşteri hizmetleri ve ilişki yönetimi, sosyal medya üzerinden müşteri kazanma, sosyal medya reklam ve kampanyaları, mobil e-ticaret uygulamaları, uluslararası e-ticaret ve e-ihracat, iş planı ve strateji oluşturma gibi konular detaylı olarak ele alındı.

Teknolojik gelişmelerin her geçen gün arttığı bir dünyada Nazilli'nin de e-ticaret alanında bir ivme yakalaması gerektiğinin altını çizen Başkan Tetik, “Kadınlarımız bu işe el attıktan sonra göreceksiniz ki Nazilli'de güzel bir adım atmış olacağız. Aldığınız eğitimle Nazillimizde bir çığır açmış olacağız. Biz ekonomi alanında nereden başlayalım diye düşündük ve GEKA ile yaptığımız görüşmeler neticesinde e-ticaret alanından başlamaya karar verdik. Günümüz artık tamamen dijitale döndü ve son yıllarda hızla bu alanda ilerliyor. 20, 30 yıl sonra belki de ticaret tamamen dijitalleşecek. Dolayısıyla biz de kadınlarımızla bu işe başlayalım istedik. Çünkü kadınlarımız bu işi ciddiye alır ve erkeklere de öğretir. Bu eğitimle yalnızca kendinizi geliştirmeyeceksiniz, aynı zamanda şehrimizin sosyal yaşamına katkıda bulunacaksınız. Bu programda emeği geçen GEKA temsilcilerine ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum” dedi.

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