Başından vurulmuş halde ölü bulunan 14 yaşındaki Sultan toprağa verildi

14 yaşındaki Sultan Yılmaz evindeki ruhsatsız tabanca ile başından vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Yılmaz'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

OLAYDA CİNAYET ŞÜPHESİ BULUNMADI

Olay, dün öğlen saatlerinde Altındağ'da meydana geldi. Alınan bilgilere göre 14 yaşındaki Sultan Yılmaz evindeki ruhsatsız tabanca ile başından vurulmuş halde ölü bulundu. İlk incelemelere göre cinayet şüphesinin bulunmadığı olayda kız çocuğunun intihar ettiği veya silahla oynarken yanlışlıkla ateşleyerek hayatına son verdiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Yılmaz için Karşıyaka Mezarlığında yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Yılmaz'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.