GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBaşından vurulmuş halde ölü bulunan 14 yaşındaki Sultan toprağa verildi
HaberlerGündem Haberleri Başından vurulmuş halde ölü bulunan 14 yaşındaki Sultan toprağa verildi

Başından vurulmuş halde ölü bulunan 14 yaşındaki Sultan toprağa verildi

23.05.2025 - 17:22Güncellenme Tarihi:
Başından vurulmuş halde ölü bulunan 14 yaşındaki Sultan toprağa verildi

Ankara'da başından vurulmuş halde ölü olarak bulunan 14 yaşındaki kız çocuğu son yolcuğuna uğurlandı. Çocuğun ölüm sebebinin ilk belirlemelere göre kazara ya da intihar olduğu öğrenildi.

14 yaşındaki Sultan Yılmaz evindeki ruhsatsız tabanca ile başından vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Yılmaz'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

OLAYDA CİNAYET ŞÜPHESİ BULUNMADI

Olay, dün öğlen saatlerinde Altındağ'da meydana geldi. Alınan bilgilere göre 14 yaşındaki Sultan Yılmaz evindeki ruhsatsız tabanca ile başından vurulmuş halde ölü bulundu. İlk incelemelere göre cinayet şüphesinin bulunmadığı olayda kız çocuğunun intihar ettiği veya silahla oynarken yanlışlıkla ateşleyerek hayatına son verdiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Yılmaz için Karşıyaka Mezarlığında yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Yılmaz'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Güncel Haberler

Yenidoğan Çetesi davasında yeni detay ortaya çıktı! Savcı ölümle tehdit edilmişti: Tüm detayları tek tek anlatmış
#Gündem

Yenidoğan Çetesi davasında yeni detay ortaya çıktı! Savcı ölümle tehdit edilmişti: Tüm detayları tek tek anlatmış

Emine Erdoğan'dan Uluslararası Aile Forumu'nun kapanış programına ilişkin paylaşım
#Gündem

Emine Erdoğan'dan Uluslararası Aile Forumu'nun kapanış programına ilişkin paylaşım

Erzurum Pasinler ilçesinde asfalt tesislerinde patlama meydana geldi
#Gündem

Erzurum Pasinler ilçesinde asfalt tesislerinde patlama meydana geldi