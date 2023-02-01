Başika Üssü'ne roketli taciz! Bakan Akar: Karşılığını misliyle veriyoruz

Bakan Akar, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine yönelik gerçekleştirilen roket saldırısına ilişkin sorusunu cevapladı. Akar, TSK'nın terörle mücadelesinin devam ettiğine dikkat çekerek, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek. Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde, aralıksız artan bir şiddette, artan bir tempoda; terörü, teröristi kaynağında yok etmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mehmetçik şiddetli soğuk ve derin kar olmasına rağmen artan bir azim ve gayretle büyük bir kahramanlıkla mücadeleyi sürdürüyor. Zaman zaman tacizler, saldırılar oluyor. Bunlara karşı da anında misliyle gerekli karşılık veriliyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek" dedi.