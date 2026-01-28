Başakşehir'de şantiyede korkutan yangın: İşçiler son anda tahliye edildi

İstanbul Başakşehir'de bir şantiyede çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yangın, saat 11.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi Kayabaşı Bulvarı'ndaki şantiyede çıktı. İddiaya göre; şantiyede işçilerin ısınmak için yaktığı ateş, kontrolden çıkarak yalıtım malzemelerine sıçradı.

Yangına ilk önce kendileri müdahale eden işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İŞÇİLER YANGINDAN ETKİLENDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri mahsur kalan işçileri kurtararak yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın ekipler tarafından söndürülürken dumandan etkilenen bazı işçilere sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.