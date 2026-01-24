Başakşehir’de park halindeki tır yokuştan kaydı: 5 araç hasar gördü

Başakşehir’de park halinde bulunan bir TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle yokuş aşağı kayarak kontrolden çıktı. Gülbahçe Sokak’ta saat 13.30 sıralarında yaşanan olayda TIR, önce kaldırıma çıktı, ardından park halindeki araçlara çarparak durabildi.

Kazanın meydana geldiği sırada sokakta bulunan iki kişi, TIR’ın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Büyük panik yaşatan olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bir kamyon ve dört otomobilde maddi hasar oluştu.

Yaşanan kaza anı, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde TIR’ın yokuştan hızla kaydığı ve araçlara çarptığı anlar net şekilde yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.