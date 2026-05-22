Başakşehir'de kontrolden çıkan TIR caddeyi birbirine kattı

İstanbul Başakşehir'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, iki aracın üzerine devrildi. TIR'ın altında kalan otomobil sürücüsü yaralandı.



Olay, Güvercintepe Mahallesi Yan Yol Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. TIR şoförü yokuştan indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan TIR daha sonra yan yatarak sol şeritte ilerleyen otomobilin üzerine devrildi.

Bu sırada ara sokaktan çıkan hafif ticari araçta TIR'ın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR şoförü ve otomobilde mahsur kalan sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından çıkartıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücüsünü ambulans ile hastaneye götürdü. Polis ekipleri de caddede güvenlik önlemi alırken TIR şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.