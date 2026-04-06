GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Başakşehir'de cafeye silahlı saldırı: 1 yaralı

06.04.2026 - 08:53Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir cafede oturan Cihan T., silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli olay yerinden kaçtı. Cihan T. ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, Başakşehir, Mercedes Bulvarı'nda saat 20.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kafede oturan Cihan T.’ye, yüzü maskeli bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açtı. Saldırı sonrası Cihan T. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Kafe çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, müşteriler de panikle kendini dışarı attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cihan T.’ye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, çevrede önlem alarak kafede inceleme yaptı. Polis ekipleri saldırı sonrası güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Güncel Haberler

