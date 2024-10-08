Başakşehir'de bir kişiyi öldüren 2 şüpheli yakalandı

Başakşehir, Şahintepe Mahallesinde 23 Eylül Pazartesi günü otomobille gelen şüpheliler sokakta oturan kişilerin üzerine kurşun yağdırdı. Olayda M.K. (46) adlı kadın yaralanırken, Emrah Özakyıldız (39) hayatını kaybetti. Şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olaydan yaralı olarak kurtulan M.K. "Eşim Aydın K. ile birlikte teyzemin oğlunun evinde oturuyorduk. Kızımın birlikte oturduğu eşinin kardeşleri sokağa otomobille gelerek bize doğru ateş ettiler" dedi. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karışan Selçuk G.'yi (31) 3 gün sonra gözaltına aldı. Şüpheli tutuklandı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olayın aynı zamanda akraba olan iki aile arasında yaşanan husumet sonucu meydana geldiğini belirledi. Olayın firari şüphelilerinin Aslan G. (41) Hikmet G. (47) adlı kardeşler olduğu belirlendi. Polis olayla ilgili başlattığı çalışmada şüphelilerden Aslan G.'nin Küçükçekmece'de bir evde saklandığını belirledi. Özel Harekât Polislerinin de katıldığı operasyonda şüpheli Aslan G. gözaltına alındı. Evde bulunan Aslan G.'nin birlikte saklandığı oğlu Polat G.'de yakalandı. Şüpheli Aslan G.'nin daha önceden 13 suç kaydı olduğu belirlendi.

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Asayiş şube müdürlüğünde sorgulamaları yapılan şüpheliler, akrabalar arasında çıkan dedikodular yüzünden aralarında bir husumet oluştuğunu olay günü de korkutmak amacıyla sokağa giderek ateş ettiklerini söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Polisin olayın firari şüphelisini yakalamak için çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.