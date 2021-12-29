Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca mimar olarak Ã§alÄ±ÅŸan BaÅŸak Cengiz'in 11 KasÄ±m'da yolda yÃ¼rÃ¼rken hiÃ§ tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± Can GÃ¶ktuÄŸ Boz tarafÄ±ndan samuray kÄ±lÄ±cÄ±yla saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma tamamlandÄ±. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianamede tutuklu ÅŸÃ¼pheli Can GÃ¶ktuÄŸ Boz hakkÄ±nda "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet Ã§ektirerek Ã¶ldÃ¼rme", "Silahla tehdit" ve "Yasak bÄ±Ã§aklar ve diÄŸer aletleri vahim miktarda bulundurma" suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ve 3 yÄ±ldan 7 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±. HazÄ±rlanan iddianame Anadolu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne gÃ¶nderildi. Ä°ddianame kabul edilirse tutuklu ÅŸÃ¼pheli Boz, hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.Â

NE OLMUÅžTU?

Olay 11 KasÄ±m'da AtaÅŸehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak Ã¼zerindeki lÃ¼ks sitenin Ã¶nÃ¼nde akÅŸam saat 19.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Bir inÅŸaat firmasÄ±nda mimar olarak Ã§alÄ±ÅŸan BaÅŸak Cengiz, yolda yÃ¼rÃ¼rken elinde samuray kÄ±lÄ±cÄ± bulunan Can GÃ¶ktuÄŸ Boz'un saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. GÃ¶rgÃ¼ ÅŸahitlerinin ifadelerine gÃ¶re ÅŸÃ¼pheli ÅŸahÄ±s, hiÃ§bir ÅŸey sÃ¶ylemeden elindeki 75 santimetre uzunluÄŸundaki samuray kÄ±lÄ±cÄ±nÄ± Cengiz'e peÅŸ peÅŸe saplamaya baÅŸladÄ±. GenÃ§ kÄ±zÄ± yerde hareketsiz kalana kadar bÄ±Ã§aklamaya devam eden ÅŸÃ¼pheli, daha sonra elindeki kÄ±lÄ±Ã§la olay yerinden yaya olarak uzaklaÅŸtÄ±. Olayda hayatÄ±nÄ± kaybeden BaÅŸak Cengiz'in Ankara'da ikamet ettiÄŸi, geÃ§ici gÃ¶revle Ä°stanbul'da bir inÅŸaat firmasÄ±nda gÃ¶revlendirildiÄŸi bu olaya kurban gitmese gÃ¶revini tamamlayÄ±p cumartesi gÃ¼nÃ¼ evine dÃ¶neceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Polis ekipleri olaya iliÅŸkin ÅŸÃ¼pheli Can GÃ¶ktuÄŸ Boz'u gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. ÅžÃ¼phelinin evinde yapÄ±lan aramada ise 15 kÄ±lÄ±Ã§ ve bÄ±Ã§ak ele geÃ§irildi. Ele geÃ§irilen kÄ±lÄ±Ã§lar arasÄ±nda olayda kullanÄ±lan samuray kÄ±lÄ±cÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

'DAHA KOLAY OLDUÄžU Ä°Ã‡Ä°N KADIN Ã–LDÃœRMEYÄ° TERCÄ°H ETTÄ°M'

Adliyeye sevk edilen Boz, hakimlikteki sorgusunda Ã¶nceki ifadelerini tekrar ettiÄŸini belirterek "Olay gÃ¼nÃ¼ sinirlerim ve moralim bozuktu. Bir anlÄ±k Ã¶fke ile istemeden yaptÄ±m. Bir kadÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rmek daha kolay olduÄŸu iÃ§in kadÄ±n Ã¶ldÃ¼rmeyi tercih ettim. MaktulÃ¼ tanÄ±mÄ±yorum. KÄ±lÄ±Ã§ Ã§antanÄ±n iÃ§indeydi, maktulÃ¼ gÃ¶rdÃ¼kten sonra arkasÄ±ndan yÃ¼rÃ¼dÃ¼m, Ã§antamdan kÄ±lÄ±cÄ± Ã§Ä±karÄ±p maktule 4 kere sapladÄ±m diye hatÄ±rlÄ±yorum. Sonra eve gittim, Ã¼zÃ¼ntÃ¼m ve moralimin bozukluÄŸu geÃ§ti. Normalde bÃ¶yle bir insan deÄŸilim, ben de kendime ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m. PiÅŸmanÄ±m" ÅŸeklinde savunma yaptÄ±. Can GÃ¶ktuÄŸ Boz, "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet Ã§ektirerek Ã¶ldÃ¼rme" suÃ§undan tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.