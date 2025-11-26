Bartın'dan inşaat alanında toprak kayması: 70 kişi evlerinden tahliye edildi

Haberin Devamı

Olay, gece saatlerinde, Amasra ilçesi Kaleşah Mahallesi’ndeki inşaat alanında meydana geldi. Bina inşaatı temeli için kazı yapılan alanda, toprak kayması meydana geldi.

Kayan alanın üst tarafında bulunan bir binanın zeminindeki toprak da kaydı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, 24 daireli apartmandaki 70 kişiyi tahliye etti.

Vatandaşlar, Amasra'da bulunan otellere ve emniyet lojmanlarına yerleştirdi. İnşaat çalışması durduruldu. Binanın girişleri ve inşaat alanı şerit çekilip, kapatıldı. Bölgede inceleme sürüyor.

Bartın'ın Amasra ilçesinde inşaat kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve AFAD'tan gelen teknik personel, sabah saatlerinde bölgede inceleme yaptı. Değerlendirmelerin ardından 70 kişinin tahliye edildiği apartmanın durumu ile ilgili karar verilecek. Yine iş makineleriyle inşaat alanı toprakla doldurma yapılarak verilecek teknik rapora göre; binanın ön kısmına, altına ve kopan kaya parçasının içine beton enjeksiyonu ve fore kazıkla güçlendirme yapılacak.