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Bartın'daki maden patlamasında can kaybı 42'ye yükseldi

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlamasından sonra İstanbul'da tedavileri süren maden işçilerinden biri yaşamını yitirdi. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye çıktı.

04.11.2022 - 15:36 |
Bartın'daki maden patlamasında can kaybı 42'ye yükseldi

Bartın'da meydana gelen grizu maden patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 42 oldu.

Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı.

Maden kazasında kalbi durduktan sonra hastaneye ulaştırılıp hayata döndürülen hastanın 3 haftalık yaşam savaşını kaybettiğini duyuran Bakan Koca, diğer yaralı madencilere ilişkin de bilgi verdi.

Koca, ''Bilindiği gibi, Bartın’dan getirilip, İstanbul’da tedavi altına alınan hastalarımızdan biri taburcu edilmiş, biri ise önceki gün yoğun bakımdan servise alınmıştı. Halen 3 hastamız yoğun bakımda. Birinin durumu ciddiyetini koruyor'' dedi.

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