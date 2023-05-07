Bartın'da sağanak yağmura rağmen Togg heyecanı

Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda birçok kişi yoğun yağmura rağmen Toog’un meydana getirilmesini bekledi. Vatandaşlar, meydana alkışlar ve meşalelerle getirilen otomobil ile fotoğraflar çektirdi, bazıları da araca binerek iç ve arka bölümünü inceledi.

Togg’u görmeye gelen ve Almanya’dan emekli olduğunu söyleyen Recep Özen, “Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun Türkiyemize bir ilki yaşattı. Bu bizim dünyada gurur kaynağımızdır. Böyle bir mutluluğu yaşamak bize de nasip oldu. İnşallah daha iyileri gelecek, seviniyoruz. Vatanımız milletimiz sağ olsun” dedi.

Togg’u çok beğendiğini söyleyen Ersin Çolak da “Bu bizim milli gurumuzdur. Anlatmaya gerek yok. Reis'e teşekkür ederiz. Her şey ortada çekemeyenler utansın” dedi.