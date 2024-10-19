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Bartın'da köy yolları suyla kaplandı

Bartın'da üç gündür aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

19.10.2024 - 11:06 |
Bartın'da köy yolları suyla kaplandı

Sağanak nedeniyle Arıt Çayı'nın debisinin yükselmesiyle Tabanözü, Kabagöz, Fırınlı, Sipahiler, Hasanlar, Epçiler ve Akçalı köylerine ulaşım sağlanan ana güzergah yolları suyla kaplandı.

Yol girişlerine şerit çeken jandarma ekipleri, sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor.

Öte yandan Bartın Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu Yalı mevkisindeki iskeleler de kısmen su altında kaldı. Çağlayan piknik alanı da suyun yükselmesi nedeniyle ekiplerce şerit çekilerek girişe kapatıldı.

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