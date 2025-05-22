GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBartın'da görenler gözlerine inanamadı! Sezaryenle doğan çift başlı buzağı büyük şaşkınlık yarattı
HaberlerGündem Haberleri Bartın'da görenler gözlerine inanamadı! Sezaryenle doğan çift başlı buzağı büyük şaşkınlık yarattı

Bartın'da görenler gözlerine inanamadı! Sezaryenle doğan çift başlı buzağı büyük şaşkınlık yarattı

22.05.2025 - 15:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-

Bartın'da görenler gözlerine inanamadı! Sezaryenle doğan çift başlı buzağı büyük şaşkınlık yarattı

Bartın'ın Karainler köyünde, Mustafa Yaman'a ait inekten sezaryenle alınan çift başlı buzağı ölü doğdu.

Karainler köyünde yaşayan Mustafa Yaman'a ait 2 yaşındaki Simental cinsi ineğin, sabah saatlerinde doğumu başladı. Durum, veteriner hekim Tolga Kandıralı'ya haber verildi. Veteriner hekim Kandıralı, ineğin muayenesinde sezaryen yapılmasına karar verdi. Operasyonda ineğin karnından çift başlı buzağı ölü olarak çıkarıldı. Ölü doğan buzağı gömülürken, ineğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bartında görenler gözlerine inanamadı Sezaryenle doğan çift başlı buzağı büyük şaşkınlık yarattı

Veteriner hekim Tolga Kandıralı, çift başlı buzağı doğumuyla ilk kez karşılaştığını belirtirken, milyonda bir ihtimalde bunun yaşanabileceğini söyledi.

Güncel Haberler

Antalya'da Alman turist güneşlenirken hayatını kaybetti
#Gündem

Antalya'da Alman turist güneşlenirken hayatını kaybetti

ABD'de panik! CIA alarma geçti
#Dünya

ABD'de panik! CIA alarma geçti

Ankara merkezli 13 ilde akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 26 gözaltı
#Gündem

Ankara merkezli 13 ilde akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 26 gözaltı