GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBarış Pınarı'nda kritik operasyon! 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi
HaberlerGündem Haberleri Barış Pınarı'nda kritik operasyon! 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi
ABONE OL

Barış Pınarı'nda kritik operasyon! 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

17.04.2022 - 10:59 |
Barış Pınarı'nda kritik operasyon! 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadele aralıksız devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Polisin takip ettiği araçtan 24 kilo esrar çıktı; 8 gözaltı
İlgili Haber
Polisin takip ettiği araçtan 24 kilo esrar çıktı; 8 gözaltı
Diyarbakır'da ABLUKA-1 Operasyonu başlatıldı! Bakanlık duyurdu
İlgili Haber
Diyarbakır'da ABLUKA-1 Operasyonu başlatıldı! Bakanlık duyurdu

GÜNCEL HABERLER

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Yeni rekor geliyor, tarih verildi, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Yeni rekor geliyor, tarih verildi, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Trakya'daki fabrikalar ihracatı karşılamak için üretimi artırdı, eleman bulamıyor

Trakya'daki fabrikalar ihracatı karşılamak için üretimi artırdı, eleman bulamıyor

Çok sayıda işçi aranıyor! 'Maaşlar asgari ücretin üzerinde’ deyip duyurdu: Kaynakçı, tornacı, frezeci...

Çok sayıda işçi aranıyor! 'Maaşlar asgari ücretin üzerinde’ deyip duyurdu: Kaynakçı, tornacı, frezeci...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çok sayıda işçi aranıyor! 'Maaşlar asgari ücretin üzerinde’ deyip duyurdu: Kaynakçı, tornacı, frezeci...

Çok sayıda işçi aranıyor! 'Maaşlar asgari ücretin üzerinde’ deyip duyurdu: Kaynakçı, tornacı, frezeci...

Sıradaki Haber
2.354 TL banka hesaplarına yatırılıyor! 20 Nisan'a kadar...

2.354 TL banka hesaplarına yatırılıyor! 20 Nisan'a kadar...

Sıradaki Haber
Yemek ücreti, ayni yardım ve tazminat hesabı ile ilgili flaş açıklama! Milyonlarca çalışan için geçerli

Yemek ücreti, ayni yardım ve tazminat hesabı ile ilgili flaş açıklama! Milyonlarca çalışan için geçerli

Sıradaki Haber
Imran Khan: Pakistan'a yabancı güçler tarafından bir komplo kuruldu

Imran Khan: Pakistan'a yabancı güçler tarafından bir komplo kuruldu

Sıradaki Haber