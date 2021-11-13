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Barış Pınarı'nda 2 terörist etkisiz hâle getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

13.11.2021 - 14:56 |
Barış Pınarı'nda 2 terörist etkisiz hâle getirildi

MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi. 

 

 

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