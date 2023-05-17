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Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

17.05.2023 - 20:25 | | İHA
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, 85 milyon vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için teröristleri kendi kazdıklara çukurlara gömüyoruz! Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi” ifadelerine yer verildi.

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    Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi