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Barış Boyun suç örgütü üyesi kalaşnikoflu cinayetin zanlısı "Fistanlı Dalton" yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bahçelievler'de cinayet işlediği belirtilen "Fistanlı dalton" lakaplı Murat U.'nun yakalandığını açıkladı.

26.07.2023 - 14:38 | | Mikail BIYIKLI - İSTANBUL DHA
Barış Boyun suç örgütü üyesi kalaşnikoflu cinayetin zanlısı "Fistanlı Dalton" yakalandı

Bahçelievler'de 4 Temmuz'da otomobiliyle caddede duran Bilal Diril, arkasından gelen başka araçtakilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Kalaşnikof silahın kullanıldığı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diril'in öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Barış Boyun suç örgütü üyesi kalaşnikoflu cinayetin zanlısı Fistanlı Dalton yakalandı

İncelemelerde İstanbul'da faaliyet gösteren ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütü üyesi ve "Fistanlı Dalton" lakaplı Murat U.'nun cinayeti işlediğini belirledi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan eve operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şüphelinin çatı katına kaçtığı görüldü. Silahını kullanmaya teşebbüs eden şüpheli, bacağından vurularak yakalandı. Çalışmaların devamında cinayetle ilgili 13 şüpheli eş zamanlı operasyonla alındı.

Barış Boyun suç örgütü üyesi kalaşnikoflu cinayetin zanlısı Fistanlı Dalton yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda ise 5 ruhsatsız tabanca, 5 gram esrar, 3 çelik yelek, seyyar polis çakarı, kar maskesi, eldiven ve şüphelinin cinayet sırasında giydiği kıyafetler ele geçirildi.

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