Baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen su nedeniyle mahsur kalan 11 kişilik aile kurtarıldı

Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi’nden geçen Dicle Nehri’ndeki adacıkta piknik yapan 11 kişilik aile, baraj kapaklarının açılmasının ardından su seviyesinin aniden yükselmesiyle mahsur kaldı.



İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, bot yardımıyla adacıkta mahsur kalan aileyi güvenli bir şekilde alarak güvenli bölgeye çıkarttı.

Mahsur kalan aile, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde herhangi bir zarar görmeden kurtarıldı.