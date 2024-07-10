GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen su nedeniyle mahsur kalan 11 kişilik aile kurtarıldı

Baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen su nedeniyle mahsur kalan 11 kişilik aile kurtarıldı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, Dicle Nehri’ndeki adacıkta piknik yaparken baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen su nedeniyle mahsur kalan 11 kişilik aile AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

10.07.2024 - 22:29 | | DİYARBAKIR (İHA)
Baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen su nedeniyle mahsur kalan 11 kişilik aile kurtarıldı

Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi’nden geçen Dicle Nehri’ndeki adacıkta piknik yapan 11 kişilik aile, baraj kapaklarının açılmasının ardından su seviyesinin aniden yükselmesiyle mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, bot yardımıyla adacıkta mahsur kalan aileyi güvenli bir şekilde alarak güvenli bölgeye çıkarttı.
Mahsur kalan aile, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde herhangi bir zarar görmeden kurtarıldı.

GÜNCEL HABERLER

Kamuda tasarruf tedbirleri! Düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Kamuda tasarruf tedbirleri! Düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Müzisyen Umut Emre Aytekin'in darp ederek öldüren 2 sanık hakkında istenen ceza belli oldu

Müzisyen Umut Emre Aytekin'in darp ederek öldüren 2 sanık hakkında istenen ceza belli oldu
Sağanak Antalya'da tatilcilere zor anlar yaşattı, gökkuşağı teselli oldu

Sağanak Antalya'da tatilcilere zor anlar yaşattı, gökkuşağı teselli oldu