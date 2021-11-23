Olay, saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda, Kocasinan ilÃ§esi Mevlana Mahallesi BarÄ±ÅŸ ManÃ§o Caddesi'ndeki 5 katlÄ± binanÄ±n 3'Ã¼ncÃ¼ katÄ±nda meydana geldi. Bir sÃ¼redir psikolojik tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenilen Kadir Dursun, henÃ¼z bilinmeyen nedenle evde annesi Aysel ile babasÄ± Duran Dursun ile tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.

KÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yen tartÄ±ÅŸma, kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Kadir Dursun, odadan aldÄ±ÄŸÄ± tabancaylaÂ lavaboya saklanan annesi Aysel Dursun'a ateÅŸ etti ardÄ±ndanÂ eline geÃ§irdiÄŸi bÄ±Ã§akla babasÄ± Duran Dursun'u vÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerinden yaraladÄ±. Kadir Dursun, daha sonraÂ annesini vurduÄŸu tabancayÄ± kendi baÅŸÄ±na dayayÄ±p, ateÅŸledi.

KomÅŸularÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine eve saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri, yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde,Â Aysel Dursun'un yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirledi. AÄŸÄ±r yaralananÂ Kadir Dursun ile babasÄ±Â Duran Dursun ise ambulanslarlaÂ hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Polisin olay yeri incelemesi sonrasÄ±Â Aysel Dursun'un cansÄ±z bedeni,Â otopsiÂ yapÄ±lmak Ã¼zere hastane morguna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Olayla ilgili soruÅŸturmaÂ baÅŸlatÄ±ldÄ±.