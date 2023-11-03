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Banu Parlak havalimanında gözaltına alındı

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığı suçundan İstanbul Havalimanı girişinde yapılan uygulama noktasında gözaltına alındı. Parlak, işlemleri için Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi. Gözaltına alınan şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.

03.11.2023 - 17:28 | | Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)
Banu Parlak havalimanında gözaltına alındı

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığı suçundan İstanbul Havalimanı girişinde yapılan uygulama noktasında gözaltına alındı. Parlak, işlemleri için Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi.

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GÜZELLİK MERKEZİ KURŞUNLANMIŞTI

Olay 1 Ekim’de Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezinde meydana gelmişti. İddiaya göre, saat 02.00 ve 04.30 sıralarında güzellik merkezine gelen şüpheliler silahla ateş açıp kaçmıştı. 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde maddi hasar meydana gelmişti.

Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 5 Ekim günü düzenlenen operasyon ile 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından ‘suç örgütüne üye olmak’ ‘örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

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POLAT ÇİFTİNİ SUÇLAMIŞTI

Öte yandan sosyal medya hesabından açıklama yapan Banu Parlak, fenomen ve şarkıcı Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı olaydan sorumlu tutarak, "Günlerdir konuşulan bir durum var. Dilan Polat’ın ve Engin Polat’ın tetikçi tutuğu iddiası. Bunlar iddia değil. Ortada bunu itiraf eden bir kişi var. Banu Parlak’ı vurmam için beni tutular, diyen bir genç var ortada. Sana ekmek yedirmeyeceğim diyorsun gece iş yerime sıkılıyor. Bir gece 02.00’de sıkılıyor bir de 05.00’te. 6 el ateş ediliyor. Camlarım tuzla buz. İki tane kasklı genç bunu yapan. Elbet bulunacak. Delikanlılık mı kadına sıktırmak. Yerimiz belli yurdumuz belli. Mafyacılık oynamazsınız. Bütün gerekli başvurular yapıldı. Bütün gerekli şikayetler yapıldı. Bütün delillerimizle birlikte” ifadelerini kullanmıştı.

Banu Parlak havalimanında gözaltına alındı

 SERBEST BIRAKILDI

Kooperatif dolandırıcılığıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Banu Parlak, İstanbul’dan Trabzon’a gitmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı girişindeki polis kontrol noktasında gözaltına alına alınmıştı. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’nde işlemleri biten Parlak, havalimanında bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi. Burada ifadesi alınan Banu Parlak serbest bırakıldı.

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