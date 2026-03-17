Bankalar Arefe Günü Kaça Kadar Açık? 19 Mart EFT, Havale ve FAST İşlemleri Bayramda Yapılır mı?

Ramazan Bayramı öncesinde bankacılık işlemlerini tamamlamak isteyen binlerce vatandaş, "Arefe günü bankalar açık mı?" ve "Bankalar bugün kaça kadar çalışıyor?" sorularına yanıt arıyor. 19 Mart 2026 Perşembe gününe denk gelen Arefe günü, bankaların çalışma saatleri ve işlem limitleri hakkında tüm detayları haberimizde derledik.

19 Mart 2026 Arefe Günü Bankalar Saat Kaça Kadar Açık?

Resmi tatil takvimine göre Arefe günü bankalar yarım gün hizmet vermektedir. Türkiye genelindeki tüm özel ve kamu bankaları 19 Mart Perşembe günü sabah saat 09.00’da mesaiye başlayacak, saat 12.30 veya banka içi işleyişe göre en geç 13.00’te kapanacaktır. Öğleden sonra ise banka personeli bayram tatiline gireceği için fiziksel şubelerden işlem yapılması mümkün olmayacaktır.

Bayram Boyunca Bankalar Çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı’nın 1. günü olan 20 Mart Cuma, 2. günü 21 Mart Cumartesi ve 3. günü 22 Mart Pazar tarihlerinde banka şubeleri tamamen kapalı olacaktır. Bankalar normal mesai düzenine 23 Mart Pazartesi günü sabah itibarıyla geri dönecektir.

Arefe Günü ve Bayramda EFT, Havale ve FAST İşlemleri

Şubeler kapalı olsa da dijital bankacılık kanalları üzerinden finansal işlemlerinizi yönetebilirsiniz:

* EFT: Arefe günü saat 13.00’ten önce yapılan işlemler aynı gün gerçekleşir. 13.00’ten sonra yapılan EFT işlemleri 23 Mart Pazartesi gününe sarkar.

* FAST: 7/24 kesintisiz para transferi imkanı sunan FAST sistemi ile bayram süresince limitler dahilinde anlık para gönderebilirsiniz.

* Havale: Aynı banka içerisindeki hesaplar arası transferler (Havale) bayram tatili boyunca anında gerçekleşmeye devam eder.

* ATM ve Mobil Uygulamalar: Nakit çekim, yatırma ve fatura ödeme gibi işlemlerinizi ATM’ler veya mobil bankacılık üzerinden 7/24 yapabilirsiniz.

Arefe günü şubelerde yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak, fiziksel imza gerektiren işlemlerinizi sabah saatlerinde tamamlamanız önerilmektedir.