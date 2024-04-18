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Bankalar 23 Nisan'da açık mı? 23 Nisan bankalar tatil mi, bankalar 23 Nisan’da çalışıyor mu, kapalı mı?

23 Nisan bankalar açık mı, kapalı mı olacak? 23 Nisan'ın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının resmi tatil olması nedeniyle bankaların 23 Nisan için çalışma durumu merak ediliyor. Peki, 23 Nisan bankalar çalışıyor mu? İş Bankası, Garanti, Vakıf Bank, Ziraat Bankası 23 Nisan açık mı?

18.04.2024 - 15:10 |
Bankalar 23 Nisan'da açık mı? 23 Nisan bankalar tatil mi, bankalar 23 Nisan’da çalışıyor mu, kapalı mı?

23 Nisan'da bankaların çalışıp çalışmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bankalarda işlemleri olan para gönderip alacaklar 23 Nisan'da bankalar açık mı, kapalı mı? Sorusuna yanıt arıyor.

23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? 

23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak. 23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak.

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