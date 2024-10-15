Bandırma'da tarihi bina etrafındaki tartışmalar bitmiyor! Tepki topladı

Geçmiş dönemde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Yücel Yılmaz döneminde kapsamlı bir bakım ve onarımdan geçirilerek Güney Marmara Koordinatörlüğü olarak kullanılmaya başlanan bina, o dönemde bazı muhalif kesimler ve vatandaşlar tarafından eleştirilmişti. Bu tarihi yapının yanına yapılan tuvalet, kent estetiğini bozduğu gerekçesiyle hem bazı basın organları hem de kent halkından büyük tepki almıştı.

31 Mart seçimlerinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP’li Ahmet Akın’ın kazanması ile birlikte, tarihi binanın yeniden eğitim amaçlı kullanıma açılması ve Büyükşehir’in başka bir yere taşınması yönünde beklentiler oluştu. Bu beklentiler henüz karşılanmamışken, Büyükşehir Belediyesi'nin son hamlesi estetik ve kent kimliğine yönelik tartışmaları daha da alevlendirdi.

Eski adıyla Balbucks, yeni adıyla OnOn Cafe olan işletme, sahil bandında kurulan iki kafeye ek olarak, tarihi binanın bahçesine taşındı. Bu hamle ile birlikte, tarihi binanın etrafı neredeyse tamamen kapanmış oldu. Engelliler Derneği'ne ait ve sahile bakan iki kafe varken, üçüncü bir kafenin buraya eklenmesi, hem estetik açıdan hem de tarihi binanın silueti açısından ciddi eleştirilere yol açtı.

Bu durum, Bandırma’daki birçok kişi tarafından, tarihi ve estetik değerlerin göz ardı edilmesi olarak yorumlanırken, Büyükşehir Belediyesi'nin bu konudaki tavrı kamuoyunda tepki toplamaya devam ediyor.

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