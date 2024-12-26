Bandırma ve Erdek'te feribot seferleri iptal edildi

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık 2024 tarihinde Narlı-Marmara hattındaki seferler iptal edildi. Narlı'dan saat 16.15 ve Marmara'dan saat 17.30'da yapılması planlanan seferler, kötü hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

İDO ise, 26 Aralık 2024 tarihinde Kadıköy-Yenikapı-Bandırma hattındaki 19.00 seferi ile 27 Aralık 2024 tarihinde Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattındaki 07.45 seferlerinin iptal olduğunu bildirdi.

Yolcuların, iptal edilen seferler için bilet değişiklikleri ve iade işlemleriyle ilgili olarak şirketlerin müşteri hizmetleriyle iletişime geçebileceği ifade edildi.