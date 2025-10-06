Balkanlar'dan gelen soğuk hava yurtta etkisini gösterecek

Haziran ayından bu yana kayda değer bir yağış almayan Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde yer yer etkisini artırdı. Bazı caddelerde su birikintileri oluşurken, trafik zaman zaman aksadı. Bazı bölgelerde ise su birikintileri oluştu. Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde trafik akışının aksamaması için çalışma yaptı.

Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, sağanak yağışın 24 saat boyunca aralıklarla devam edeceğini belirterek, su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.