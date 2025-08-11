Balıkesir'deki depreme güvenlik kamerası bile dayanamadı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
11.08.2025 - 07:39
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, depremin şiddetiyle güvenlik kamerasının devrildiği ve vatandaşların panik anları yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, deprem anında cadde ve sokaklarda bulunan vatandaşların büyük panik yaşadığı, bazı kişilerin koşarak güvenli alanlara yöneldiği görüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sarsıntının şiddetiyle çevredeki bazı eşyaların devrildiği anlar dikkat çekti.
Depremin ardından ilçede ekiplerin sahada inceleme ve tedbir çalışmaları devam ediyor.

 

