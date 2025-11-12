Balıkesir'de yağmur bereketi! Ekim ayında 100 katlık artış

Haberin Devamı

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, Balıkesir yağışlar açısından çok verimli bir ekim ayı geçirdi.

Uzun yıllar ekim ortalaması 46,2 kilogram olan Balıkesir'e bu yıl 2,5 kat artışla 120 kilogram yağış düştü.

Geçen yıla göre ise artış 100 kat oldu. Kent, 2024'ün ekim ayında metrekareye 1,2 kilogram yağış almıştı. 30,7 kilogram olan 2023'e göre ise yaklaşık 4 katlık artış görüldü.

Yetkililer, Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye ve Edremit gibi kıyı ilçelerindeki yağışın 120 kilogramın da üzerinde olduğunu belirtti.

Bursa'da da yağışlar mevsim normallerinin üzerine çıktı

Uzun yıllar ekim ayı ortalaması metrekareye 65,3 kilogram olan Bursa ise bu sene 67,9 kilogram yağış aldı.

Barajların havzasında bulunan Keles'e 56,6 ve Orhaneli'ye ise 96,9 kilogram yağış düşerken, tarımsal üretimde önde gelen ilçelerden Karacabey'e 68,3, Mustafakemalpaşa'ya 54,8 ve Yenişehir'e 54,2 kilogram yağış oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yağışların etkisiyle barajlardaki su miktarının bir miktar arttığını belirterek, su kesintilerini durdurmuştu.