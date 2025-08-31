Balıkesir'de sabah saatlerinde korkutan deprem!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.
Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin artçıları sürüyor. Sındırgı'da saat 9.30 sıralarında bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.
Derinliği ise 13.8 km olarak açıklandı. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken herhangi bir hasar bildirimi gelmedi.