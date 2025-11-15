GAZETE VATAN ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Balıkesir'de peş peşe korkutan deprem! AFAD açıkladı

15.11.2025 - 13:16Güncellenme Tarihi:
Balıkesir'in Sındırga ilçesinde saat 11:08'de 3.9 ve saat 11:46'da 4.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11:08'demerkez üssü Sındırgı ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD ayrıca saat 11:46'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleştiğini bildirdi. Depremin 12,1 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi.

