Balıkesir'de peş peşe korkutan deprem! AFAD açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11:08'demerkez üssü Sındırgı ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD ayrıca saat 11:46'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleştiğini bildirdi. Depremin 12,1 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi.