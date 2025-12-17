Balıkesir'de otomobil köprüden uçtu sürücüsü ile yanındaki 1 kişi yaralandı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Altıeylül - Bigadiç kara yolu üzerindeki Büyükbostancı Köprüsü'nde meydana geldi. Altıeylül'den Bigadiç yönüne giden A.B. yönetimindeki 10 TM 620 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak Büyükbostancı Köprüsü'nden uçtu. 5 metre yükseklikten düşen otomobil ters döndü. Otomobil sürücüsü A.B. ile yanında bulunan Ö.B. yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, ters dönen araç içerisinde sıkışan iki yaralıyı bulundukları yerden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.