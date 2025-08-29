Balıkesir'de korkutan deprem! Kandilli duyurdu

GAZETE VATAN ANA SAYFA
29.08.2025 - 16:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Balıkesir beşik gibi sallanıyor. Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 16.30 sıralarında bir deprem  meydana geldi.

Kandilli depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu. Derinliği ise 11.5 km olarak ölçüldü. 

