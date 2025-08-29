Balıkesir'de korkutan deprem! Kandilli duyurdu

Balıkesir beşik gibi sallanıyor. Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 16.30 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Kandilli depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu. Derinliği ise 11.5 km olarak ölçüldü.